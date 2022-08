Leuvense politie haalt inspiratie bij iconische foto om aandacht te vestigen op veiligheid van scholieren

Het communicatieteam van de Leuvense politie komt wel vaker met leuke foto’s, maar voor de start van het schooljaar staken ze een tandje bij. De fotograaf moest even midden op de drukke Leuvense ring gaan staan om de nodige foto te kunnen maken. Het verkeer even tegenhouden, hoorde erbij. “Voor de veiligheid van onze schoolgaande jeugd, vonden we dat we wel eens wat opvallender uit de hoek mochten komen. En het werkt, want we krijgen héél veel reactie op deze foto en er wordt over gesproken”, zegt woordvoerder Marc Vranckx.

“De veiligheid in de omgeving van de Leuvense scholen is voor ons een absolute prioriteit. Eind deze week zullen al onze motards en het fietsteam op pad gaan om in de buurt van de scholen de veiligheid te garanderen en waar nodig bestuurders op hun fouten te wijzen. Ook via sociale media zal de sensibilisering nog opgedreven worden”, klinkt het.