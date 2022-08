Niet alleen de prijzen van de woningen stijgen, ook het aantal mensen dat de huizen probeert te verkopen

Aan immo­biliën­makelaars is er de komende jaren geen gebrek. Behalve studenten volgen ook volwassenen steeds vaker een opleiding om mee te draaien in de vastgoedwereld. In 2021 vestigden zich 373 personen als immomakelaar, terwijl dat er in 2020 nog 183 waren. Dat bevestigt Lien Meurisse, woordvoerder FOD Economie, aan De Standaard.

De duurder wordende vastgoedmarkt trekt heel wat mensen aan, zoveel is duidelijk. Dat vertaalt zich in meer studenten in de opleiding vastgoed. “Vroeger waren er 272 studenten voor de hele opleiding over alle jaren heen aan de HoGent, nu zijn het er 962”, zegt Bart D’Herde, opleidingshoofd vastgoed aan HoGent. “Tien jaar geleden werd de opleiding vastgoed gekozen als tweede keuze naast bijvoorbeeld architectuur. Nu is onze opleiding steeds vaker een eerste keuze.”

Televisieprogramma’s zoals Blind gekocht en Huizenjagers brengen mensen op het idee om vastgoed te studeren. “Wanneer een nieuw seizoen uitgezonden wordt, kunnen we veel telefoontjes en mails verwachten”, zegt Nils Meyntjens, product manager bij de opleidingsverstrekker Syntra AB. (kbs)