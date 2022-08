Minister Dedonder: “België bereid Oekraïense militairen te trainen”

Het Belgische leger zal mee Oekraïense militairen opleiden, wanneer Europa het straks eens wordt over een volwaardige Europese trainingsmissie. Dat heeft defensieminister Ludivine Dedonder (PS) maandag na een Europees overleg hierover gezegd.

Op dit moment leiden onder meer Britten, Amerikanen en ook Nederlandse militairen in Groot-Brittannië Oekraïense militairen op. Maar ook in Frankrijk, Polen en Tsjechië zijn trainingsprogramma’s opgezet. EU-buitenlandchef Josep Borrell wil nu tot een véél grotere Europees gecoördineerde trainingsmissie komen, vermoedelijk eerst in een van de EU-lidstaten dicht bij Oekraïne. Later, wanneer de situatie het toestaat, mogelijk ook in Oekraïne zelf. Volgens Borrel is een ruimere trainingsmissie van Oekraïense soldaten nodig, omdat het conflict met Rusland vermoedelijk nog lang zal duren. Dedonder beklemtoonde maandag dat het Belgische leger meer dan voldoende ervaring heeft in opleidingsmissies, onder meer in Afrika. (wer)