Britney wijst Oprah Winfrey af: “Voor mij gaat dit verder dan een simpel interview geven”

De popster zou volgens diverse bronnen flink incasseren voor haar eerste grote interview sinds haar lange break van de showbizz. Maar zover komt het dus niet. Volgens Britney kreeg ze “talloze aanbiedingen” om tegen betaling haar verhaal te doen, maar ging ze hier niet op in. “Ik denk niet dat het relevant is, betaald worden om je verhaal te doen”, meent de zangeres. “Voor mij gaat dit verder dan een simpel interview geven.” Britney zegt zich liever concentreren op haar nieuwe muziek. Die doet het voorlopig fantastisch. Haar duet met Elton John staat dankzij de vele streams al bovenaan in de hitlijst in 40 landen.