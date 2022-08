Eric Goens kijkt achter de schermen bij sekswerkers

Zes sekswerkers vertellen de komende weken aan Eric Goens over hun dagelijkse leven. Ze getuigen in alle openheid over hun werk en gunnen de kijker een blik achter de schermen in een van de meest controversiële, fantasierijke en zware sectoren van België.

Midden maart werd sekswerk uit de strafwet gehaald, het is dus niet langer strafbaar. Maar toch blijft de sector in de verdomhoek zitten en blijven er onlosmakelijk risico’s verbonden aan het werk. In de eerste aflevering leidt bordeeluitbater Marc Goens rond in nachtclub Di Borgia in Izegem. De kranige zeventiger zit al meer dan 25 jaar in de branche en heeft het sekswerk door de jaren heen zien veranderen. Alexandra biedt erotische massages aan in haar lovehotel langs een typische Vlaamse steenweg in Diest. Onlangs gaf haar vriend Kris zijn leven als brave huisvader op en stapte hij mee in de zaak.

Het oudste beroep, Eén, di om 21.15u