Maryna Zanevska zorgt voor eerste Belgische succes op de US Open

Maryna Zanevska (WTA-97) heeft zich maandag in New York in twee sets geplaatst voor de tweede ronde van het US Open. Met 6-1 en 7-5 klopte ze in 1 uur en 29 minuten de Amerikaanse CoCo Vandeweghe (WTA-121).

De in Oekraïne geboren Belgische ging sterk van start in het vierde en laatste Grand Slam van het seizoen. Ze bouwde al snel een mooie voorsprong op en won de eerste set met 6-1. In de tweede set bood de Amerikaanse, in 2017 halvefinaliste in Flushing Meadows, meer weerwerk, maar had Zanevska wel steeds het voortouw. Pas bij 6-5 kon ze het laken ook definitief naar zich toe trekken.

In de volgende ronde moet de 29-jarige Zanevska het opnemen tegen de nummer 18 van de wereld, de Russische Veronika Kudermetova. Die dubbelparner van Elise Mertens plaatste zich met 7-5, 6-3 winst tegen de Kroatische Donna Vekic (WTA-84).

