Terwijl geen mens ontkomt aan het afscheidsfeestje van Serena Williams, blijft de toekomst van Venus Williams (WTA 1504) gehuld in geheimzinnigheid. Nochtans wordt deze US Open allicht ook de laatste major voor de 42-jarige Amerikaanse. Alison Van Uytvanck (WTA 43) zou vanavond in de eerste ronde het vonnis al kunnen voltrekken.