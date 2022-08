Standard-doelwit Patrick Berg kiest voor ex-club Bodø/Glimt

De Noor tekende maandagavond een contract bij zijn ex-club Bodø/Glimt. Berg was zondagmiddag nog aanwezig tijdens Kortrijk-Standard aan de zijde van het Luikse bestuur. Zijn dossier was hoe dan ook ingewikkeld voor Standard: Lens wou de speler enkel verkopen of verhuren met een verplichte aankoopoptie, terwijl Standard de speler wou huren met een optie tot aankoop. Lens vroeg zo’n 4 miljoen euro voor Berg, een bedrag dat Standard in de huidige financiële situatie niet zomaar kan ophoesten.

Stipe Perica (27) blijft nadrukkelijk in beeld als kanshebber om de nieuwe diepe spits te worden van de Rouches. De Kroaat probeert zijn transfer af te dwingen, maar zijn club Maccabi Tel Aviv blijft voorlopig vasthouden aan de vraagprijs van twee miljoen euro.