Stijging van zeeniveau met 27 centimeter onvermijdelijk door smelten van Groenlandse ijskap

De stijging van het zeeniveau met 27 centimeter door het smelten van de Groenlandse ijskap is onvermijdelijk. Dat blijkt uit een nieuwe studie die maandag in Nature Climate Change werd gepubliceerd.

Bron: The Guardian, The Washington Post, Nature

Door het smelten van de Groenlandse ijskap zal tegen het einde van deze eeuw het zeeniveau met 27 centimeter stijgen. En dat is onvermijdelijk. Zelfs als we onmiddellijk stoppen met broeikasgassen uit te stoten. Dat blijkt uit een nieuwe studie die maandag in Nature Climate Change werd gepubliceerd. Uit de studie blijkt dat 3,3 procent van de ijskap zal smelten, wat overeenkomt met 110 ton ijs.

“Het punt is dat we moeten plannen alsof dat ijs in de nabije toekomst, binnen een eeuw ongeveer, niet meer op die ijskap ligt”, zei William Colgan, een co-auteur van de studie. “Elke studie heeft hogere cijfers dan de vorige. Het gaat altijd sneller dan voorspeld.”

Die 3,3 procent is volgens de studie een “ondergrens, een minimum.” Het zou volgens de wetenschappers nog veel meer kunnen zijn.

De ijskap van Groenland is de tweede grootste op aarde en bedekt zo’n 80 procent van het eiland. Eerdere onderzoeken toonden aan dat wanneer de volledige ijskap zou smelten, het zeeniveau zo’n 7 meter zou stijgen.

Compenseren

In het verleden werden computermodellen gebruikt om het smelten van zulke ijskappen te voorspellen. Maar dat proces is afhankelijk van tal van factoren en zorgde daardoor voor onzekerheden in de resultaten. Dit keer gebruikten de wetenschappers satellietmetingen die gemaakt werden tussen 2000 en 2019. Op basis daarvan konden de onderzoekers berekenen in hoeverre de opwarming van de aarde de ijskap uit evenwicht heeft gebracht. Simpel gezegd: in hoeverre kan de sneeuw die uit de lucht valt het gesmolten ijs compenseren? De nieuwe studie geeft aan dat het antwoord daarop ‘niet voldoende’ is.

“Als 2012 (het jaar waarin het smelten op Groenland recordhoogtes kende, red.) de norm wordt, gaan we naar 78 cm”, zegt Colgan. Het feit dat we nu al spreken over ijsverlies is op zich al schokkerend, zegt de man. “Maar het verschil tussen 78 cm en 27 cm laat zien welk verschil er kan worden gemaakt door de overeenkomst van Parijs uit te voeren. Er is nog veel ruimte om de schade te beperken.”

(sgg)