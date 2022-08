Aan immo­biliën­makelaars is er de komende jaren geen gebrek. Behalve studenten volgen ook volwassenen steeds vaker een opleiding om mee te draaien in de vastgoedwereld. In 2021 vestigden zich 373 personen als immomakelaar, terwijl dat er in 2020 nog 183 waren. Dat bevestigt Lien Meurisse, woordvoerder FOD Economie, aan De Standaard.