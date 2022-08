Abdoulaye Seck klaar om Antwerp voor Maccabi Haifa (en de Champions League) in te ruilen

Als het papierwerk straks in orde is en hij voor zijn medische tests slaagt, kan hij bij de Israëlische club aansluiten. En dan kan hij zowaar mee de Champions League in, want dankzij de titel vorig seizoen komt ze nu op het kampioenenbal uit, in een aantrekkelijke poule met PSG, Juventus en Benfica.

Seck speelde in totaal 94 duels voor de Great Old nadat hij in 2018 voor een schamele 25.000 euro was overgekomen van Sandefjord.