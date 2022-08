Italiaanse tweedeklasser pakt door: na Cesc Fabregas strikt Como nu ook Thierry Henry

Thierry Henry, momenteel assistent van Roberto Martinez bij de Rode Duivels, kondigde maandag aan dat hij heeft geïnvesteerd in de Italiaanse voetbalclub Como. De ploeg is ambitieus en promoveerde in enkele jaren tijd van de amateurdivisie naar de tweede klasse.

“Dit is een nieuw hoofdstuk in mijn leven,” zei de absolute topscorer in de geschiedenis van de Franse nationale ploeg (51 doelpunten in 123 wedstrijden) op een persconferentie. “Ik weet hoeveel mensen hier van voetbal houden. Toeristen komen om de stad te bezoeken, in Frankrijk of Spanje hebben ze het over het meer en de schoonheid van de omgeving. Maar nu is het tijd om over de club te praten.”

De voorzitter van de club is Dennis Wise, een voormalig aanvoerder van Chelsea (1990-2001). Hij weigerde de rol van Henry bij de club bekend te maken en antwoordde amper op de vraag voor welk bedrag de Fransman aandeelhouder werd. “Thierry is een aandeelhouder, dat is alles wat ik kan zeggen.

© Isosport

Henry’s intrede in de aandelenstructuur van Como komt bovenop die van zijn voormalige ploeggenoot bij Arsenal, Cesc Fabregas. De 35-jarige Spanjaard kwam in de zomer over van Monaco en werd naast aandeelhouder ook speler bij de ploeg. Hij tekende een contract voor twee jaar.

Como is voor het grootste deel in het bezit van de Indonesische tabaksgigant Djarum en speelt sinds 2003 niet meer in de Serie A. De voorbije jaren klom de ploeg op van de vierde divisie in 2017 naar de Serie B, waar ze vorig jaar als dertiende eindigden. Wise maakte ook duidelijk dat de club het bereiken van de Serie A ziet “als een doel op lange termijn.”