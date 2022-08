Grote teleurstelling voor de Belgische dartsfans: nummer één van de wereld Gerwyn Price past voor Belgian Darts Open

Gerwyn Price last een pauze in om scherp te staan voor de World Grand Prix. Daardoor zakt de nummer één van de wereld niet af naar België.

“Ik neem de komende week deel aan het toernooi in Boedapest (Hungarian Darts Trophy, red.) en een week later in Jena (German Darts Open, red.)”, aldus ‘The Iceman’ over zijn programma. “Daarna staat de World Series Finals in Amsterdam gepland. Maar nadien neem ik een pauze in aanloop naar de World Grand Prix. Het is een drukke periode en ik wil graag een rustperiode inlassen voordat zo’n belangrijk toernooi wordt gespeeld.”

De World Grand Prix, het enige toernooi dat gespeeld wordt met dubbel in én dubbel out, start op 3 oktober. Een week eerder (23-25 september) staat de Belgian Darts Open in de Oktoberhallen in Wieze op het programma. Die manche van de European Tour slaat Price dus over. Price zou in ons land het derde reekshoofd zijn en in een potentiële derde ronde uitgekomen zijn tegen Dimitri Van den Bergh, maar zal nu dus vervangen worden in de loting.

© ISOPIX

Met de afzegging van Price is het toptoernooi in ons land een attractie armer. De controversiële Welshman wordt vaak uitgejouwd door het publiek, maar heeft ook veel fans. Hij staat altijd garant voor spectaculair darts en hoog oplopende emoties. Denk maar aan het voorbije WK, toen Price het aan de stok kreeg met zijn tegenstander Kim Huybrechts.

De Belgian Darts Open is de twaalfde manche van de European Tour. De top 32 na dertien manches plaatst zich voor het EK, dat eind oktober doorgaat in Dortmund. Price is momenteel de nummer zes, Van den Bergh de nummer zeven. Huybrechts staat pas 51ste.