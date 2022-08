Vader bewusteloos geslagen door overvaller, kind (6) klimt uit kinderwagen en verdrinkt in rivier

Een overal op een man en zijn zesjarige zoon in Oostenrijk heeft afgelopen weekend een dramatische afloop gekregen. Een overvaller sloeg de vader bewusteloos en liep weg. Het kind bleef daardoor alleen achter en werd later dood teruggevonden in een nabijgelegen rivier. Dat schrijven lokale media.

Een 37-jarige Duitser was afgelopen weekend om vier uur ’s nachts aan het wandelen met zijn zesjarige zoon in het Oostenrijkse Sankt Johann. De man ging ’s nachts wel vaker op pad om zo zijn zoon, die een verstandelijke beperking zou hebben, te kalmeren. Tijdens hun wandeling werd de man langs achteren benaderd en sloeg een overvaller met een fles op zijn hoofd. De vader verloor daarop het bewustzijn. De overvaller liep weg met zijn gsm en portemonnee.

Iets meer dan een uur later werd de vader door een voorbijgangster gevonden. Zij belde de hulpdiensten. Toen de man opnieuw bij zijn positieven kwam, vroeg hij onmiddellijk aan de hulpverleners waar zijn zesjarige zoon was.

De reddingswerkers kamden de omgeving uit en vonden de jongen omstreeks 6.20 uur ’s morgens 600 meter stroomafwaarts in de rivier Kitzbüheler Ache. Hij was verdronken. De politie gaat ervan uit dat de jongen zelfstandig uit de kinderwagen klom en in de rivier terechtkwam. De jongen zou wel een Oostenrijkse staatsburger zijn. Op het eerste gezicht stelde de politie geen sporen van geweld vast op het lichaam van de jongen.

De 37-jarige Duitser ligt momenteel in het ziekenhuis. Zijn gsm en portemonnee werden in de omgeving van het incident teruggevonden. De identiteit van de dader is nog niet bekend. De politie heeft een onderzoek geopend.

(sgg)