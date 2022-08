Lommel SK vindt vervanger voor geblesseerde Neven bij Spaanse zusterclub

Lommel SK heeft volgens Spaanse media een vervanger beet voor de langdurig geblesseerde Glenn Neven. Eric Monjonell (20) komt op huurbasis over van de Spaanse zusterclub Girona. De centrale verdediger verlengde in Catalonië eerst zijn contract met drie extra seizoenen. Monjonell zat twee weken geleden nog op de bank in de openingswedstrijd tegen Valencia. Maandagavond werd de verdediger in België verwacht om er eerstdaags zijn medische en fysieke testen af te leggen.

Marzo naar DenderLommelaar Stefano Marzo (31) ondertekende maandag een contract van twee seizoenen bij Dender.