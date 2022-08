U heeft het waarschijnlijk al gemerkt. De bladeren van de bomen vallen dit jaar uitzonderlijk vroeg. Dat is het gevolg van de aanhoudende droogte. Wanneer bomen niet voldoende water kunnen opnemen uit de ondergrond, gaan ze extra vroeg in herfstmodus. Dat doen ze om zichzelf te beschermen, want via de bladeren verdampen ze extra vocht. TVL ging vandaag op pad met boomexpert Koen Van Coppenolle.