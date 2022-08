In Voeren is het schooljaar in Franstalig onderwijs al begonnen. — © TV Limburg

Voor heel wat leerlingen is het nog een paar dagen vakantie, maar wie school loopt in een franstalige school moest vandaag voor de eerste keer weer naar school. Dat was zo het geval in Voeren, voor de leerlingen van Ecole Franchophone des Fourons. De kalender van het Franstalig onderwijs in ons land is hervormd. Het schooljaar start er vroeger en eindigt pas op 7 juli 2023. In ruil daarvoor krijgen de leerlingen een extra week herfst- en krokusvakantie. Volgens de schooldirecteur van de franstalige school in Voeren gaat door deze aanpassing het welzijn van de leerlingen er op vooruit.