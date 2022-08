Om het aanhoudende personeelstekort in de horeca aan te pakken komt Vlaams minister van Werk Jo Brouns op de proppen met 'Horecaboosters'. Dat is een tweedaagse opleiding bij SyntraPXL om geïntresseerden klaar te stomen voor een job in de keuken of in de zaal. De cursisten krijgen tijdens de cursus de basisvaardigheden mee.