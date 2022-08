“Azra volgde haar papa overal, het is haar fataal geworden”: familie in diepe rouw na dodelijk ongeval met peuter

Het meisje van anderhalf jaar oud dat afgelopen zondagmiddag in het Oost-Vlaamse Lochristi door haar vader fataal werd aangereden was een echt papa’s kindje. “Azra volgde haar vader overal. Hun band was ontzettend hecht en dat is haar fataal geworden”, vertelt een oom van het meisje. De ouders van Azra vlogen maandagavond samen met de familie naar Turkije waar het kindje zal begraven worden.