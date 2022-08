Merkwaardige beslissing leidt tot ophef op WK volleybal: “Hopelijk was dit de eerste en de laatste keer”

Naast de sensationele overwinning van de Nederlandse volleybalmannen op Argentinië (2-3 in sets) staat het gesprek van de dag op het WK in Polen en Slovenië ook in het teken van een controversieel besluit van de wereldbond FIVB.

Onder de deelnemende landen is grote verontwaardiging ontstaan nu ze erachter zijn gekomen dat beide gastlanden worden bevoordeeld. De merkwaardige actie heeft hoogstwaarschijnlijk ook gevolgen voor Oranje.

Het zit zo. Er zijn zestien landen die zich kwalificeren voor de achtste finales. Deze teams worden gerangschikt op basis van hun prestaties in de poulefase. Het land dat de beste resultaten boekt, treft in de volgende ronde het zwakste land en zo verder. Maar wat blijkt? WK-organisatoren Polen en Slovenië zijn door de FIVB aangemerkt als de twee teams die, als ze de volgende ronde halen, hoe dan ook bovenaan de ranglijst voor de achtste finales staan.

Dit zodat ze in de volgende ronde de twee zwakste broeders van de zestien overgebleven landen treffen. Slovenië heeft al een poulewedstrijd verloren, dus zou die positie anders nooit op eigen kracht hebben veroverd. Stel dat Nederland straks tot de best presterende landen in de poulefase behoort, en die kans is reëel, dan treft het dus een sterkere opponent in de achtste finales doordat het Polen en Slovenië voor zich moet dulden.

© AFP

Geen protest

“Dit is de eerste en hopelijk laatste keer ooit dat we dit meemaken”, zegt Herman Meppelink, technisch directeur van de Nederlandse volleybalbond, die niet in protest gaat. “Want we kunnen het niet meer veranderen.” De FIVB komt vooralsnog niet met een verklaring naar buiten.

In sportief opzicht kent Oranje een vliegende WK-start. Na de openingszege op Egypte (3-0) rekenden de mannen van bondscoach Roberto Piazza maandag af met topland Argentinië. Ze kwamen met 2-0 achter, maar vochten zich ijzersterk terug: 30-28, 25-20, 21-25, 25-27, 9-15. Woensdag (17.30 uur) wacht in Ljubljana de strijd met Iran om groepswinst.