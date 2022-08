“Warme zomerdag, het blijft tot de avond droog”

Vandaag krijgen we in Limburg een warme zomerdag met brede opklaringen maar ook soms wolkenvelden.

De temperatuur bereikt volgens de jongste berekeningen een maximum rond 24 à 25°C. Als de zon voldoende ruimte krijgt kan er regionaal 26°C inzitten. Er waait hierbij een zwakke tot tijdelijk vrij matige noordoostenwind.

In de loop van de avond en nacht naar woensdag zal een neerslagzone vanuit het noorden van Frankrijk naar Duitsland schuiven. Het is niet uitgesloten dat uitlopers ervan even het zuiden van onze provincie aandoen onder de vorm van lokale buien. Voeren ligt daarvoor dus op de eerste plaats. Maar de kans is groot dat het in Limburg volledig droog blijft.

Vanwege de wolkenvelden wordt het een zachte nacht met minima rond een graad of 17.

