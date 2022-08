Amerikaanse senator waarschuwt voor rellen als Trump wordt aangeklaagd

De Republikeinse Amerikaanse senator Lindsey Graham waarschuwt dat er rellen kunnen ontstaan als de voormalige Amerikaanse president Donald Trump wordt aangeklaagd voor het achterhouden van overheidsdocumenten. Dat zei hij zondagavond (lokale tijd) in een interview met de Amerikaanse zender Fox News.

“Als ze president Trump proberen te vervolgen voor het verkeerd omgaan met geheime informatie (...) zullen er letterlijk rellen in de straten ontstaan”, aldus Graham. “Ik maak me zorgen over ons land.”

Op 8 augustus doorzocht de FBI het landgoed Mar-a-Lago van Trump in de staat Florida en nam de dienst verschillende vertrouwelijke en deels topgeheime documenten in beslag. Er is een onderzoek geopend naar de manier waarop de ex-president omging met vertrouwelijke documenten.

Volgens Graham, die tijdens de ambtstermijn van Trump als een naaste vertrouweling van de president werd beschouwd, gelden er voor zijn partijgenoot strengere normen dan voor anderen. De senator verwees onder meer naar de zaak rond de e-mails van de voormalige Democratische minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton en spreekt over een “dubbele moraal”.

Clinton had officiële e-mails verzonden via een particuliere en onbeveiligde server tijdens haar periode als minister van Buitenlandse Zaken. De FBI kwam na onderzoek tot de conclusie dat Clinton geen strafbaar feit had gepleegd.