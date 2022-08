Record loert om de hoek voor Red Flames richting cruciaal WK-kwalificatieduel: nu willen ze “de volgende stap” zetten

Voor de WK-kwalificatiewedstrijd van de Red Flames van vrijdagavond in Leuven tegen Noorwegen, op de negende en tevens voorlaatste speeldag in groep F, zijn reeds meer dan 7.000 tickets verkocht, zo bevestigde de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) maandag tijdens een persmoment.

Na een meer dan geslaagd EK, waarin de Belgische voetbalvrouwen voor het eerst op een groot toernooi konden doorstoten naar de tweede ronde, zijn de Flames in eigen land populairder dan ooit. Met nog vier dagen te gaan voor het cruciale duel, lijkt het toeschouwersrecord van 2018 te zullen sneuvelen. Toen daagden er 7.200 fans op voor de interland tegen Portugal. In het stadion van Oud-Heverlee Leuven kunnen er bij interlands zo’n 10.000 fans.

“We kijken er enorm naar uit om na het EK opnieuw op eigen terrein en voor ons trouw fanlegioen het beste van onszelf te geven”, vertelde bondscoach Ives Serneels eerder al in een door de KBVB verspreide mededeling.

“De steun van de fans was enorm tijdens het afgelopen EK. Zowel op sociale media als in het fandorp tijdens wedstrijddagen was het enthousiasme enorm. Onze groep heeft daar echt een warm gevoel aan over gehouden. Daarom willen we nu uitpakken met een grootse prestatie tegen een pittige tegenstander als Noorwegen. Maar met het vertrouwen dat we getankt hebben tijdens het EK gaan we er opnieuw alles aan doen om onze fans niet teleur te stellen en de droom van het WK 2023 levend te houden.”

© BELGA

Red Flames blazen verzamelen

De Belgische nationale voetbalvrouwen zijn maandag in het nationaal oefencentrum in Tubeke begonnen aan hun voorbereiding op het slot van hun WK-kwalificaties, met het tweeluik tegen Noorwegen (vrijdag in Leuven) en Armenië (dinsdag 6 september in Yerevan).

Bondscoach Ives Serneels had daarvoor 25 speelsters opgeroepen, maar zag verdedigster Laura De Neve uitvallen. De aanvoerster van landskampioen RSC Anderlecht liep enkele weken geleden in de voorrondes van de Champions League een kwetsuur op en is nog niet voldoende hersteld.

Justine Vanhaevermaet, Janice Cayman en Davina Philtjens kwamen zondag nog in actie voor hun clubs en sluiten pas dinsdag aan. Tine De Caigny was er wel, maar de aanvalster van het Duitse Hoffenheim was op loopschoenen en liet het begin van de training aan zich voorbijgaan. Serneels kon zo rekenen op 20 speelsters.

Voornamelijk de thuiswedstrijd tegen Noorwegen in het stadion van OH Leuven wordt cruciaal om kwalificatie voor het WK 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland af te dwingen. De Noorse vrouwen leiden voorlopig de kwalificatiegroep en hebben drie punten voorsprong op België, tweede in de stand met negentien punten na acht wedstrijden. Enkel de groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK, de nummers twee spelen barrages.

© AFP

Serneels wil Flames naar WK loodsen

De Red Flames staan voor een cruciale week in de kwalificaties voor het WK voetbal van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. Met nog twee speeldagen te gaan in groep F, staan ze op de tweede plaats, die alvast recht geeft op een stek in de barrages.

“Voor deze groep zou dat WK alvast een hele mooie volgende stap zijn”, vertelde bondscoach Ives Serneels maandag tijdens een persmoment. “Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. We moeten eerlijk zijn: onze wedstrijd in Noorwegen was niet goed en in Polen stonden we bij momenten niet waar we moesten staan, maar voor de rest zitten wij op schema met deze groep. We moeten er dan ook alles aan doen om deze wedstrijd te winnen. Het klopt dat we eens een resultaat moeten kunnen neerzetten tegen grote voetballanden. Op dat vlak kunnen wij nog vooruitgang boeken. Maar deze groep zit in een positieve flow en de maturiteit is veranderd. Tijdens het EK heeft deze groep nog stappen gezet. Die eerste wedstrijd tegen IJsland was moeilijk, maar we pakken wel een punt. Die wedstrijden verloren wij vroeger. De groep heeft mij gewoon heel aangenaam verrast, met de mentaliteit op en naast het veld.”

Om alsnog groepswinnaar te worden en zich rechtstreeks te plaatsen voor de eindronde, moet er vrijdagavond in Leuven met vijf doelpunten verschil gewonnen worden van Noorwegen, met drie punten meer de leider in de groep van de Flames, aangezien de Belgische voetbalvrouwen in oktober vorig jaar met vrij zware 4-0 cijfers onderuitgingen in Oslo. Bij een gelijke stand is het onderlinge resultaat en vervolgens het onderlinge doelsaldo doorslaggevend.

Ook bij barrages is er nog hoop, maar dat blijft toch een loterij en bovendien heeft de Wereldvoetbalbond FIFA voor deze editie wel een zeer complex systeem bedacht. Enkel de beste drie nummers twee plaatsen zich rechtstreeks voor de tweede en tevens laatste ronde van de play-offs, de overige zes teams moeten eerst nog een eerste ronde afwerken. In de stand van de nummers twee staat België momenteel op de eerste plaats.

Van de drie winnaars van de tweede ronde van de play-offs, plaatsen enkel de beste twee zich voor het WK. De nummer drie wacht nog een intercontinentale barrage. Voor die eindstand worden de resultaten van de wedstrijden in de tweede ronde opgeteld bij het klassement van de nummers twee.

Aan de WK-barrages hebben de Flames overigens geen al te beste herinneringen. In hun kwalificatiegroep voor het WK van 2019 in Frankrijk eindigden ze al eens op de tweede plaats, waarna ze er in de halve finales van de barrages nipt uitgingen tegen Zwitserland.

© ISOPIX

Evrard leeft met “gezonde ambitie” toe naar cruciaal duel

De revelatie van het afgelopen EK bij de Red Flames was ongetwijfeld doelvrouw Nicky Evrard, die met een reeks uitstekende reddingen de Belgische nationale vrouwenploeg meermaals rechthield, waardoor ze voor de eerste keer naar de tweede ronde konden op een groot toernooi.

Iets meer dan een maand na de nipte uitschakeling tegen Zweden in de kwartfinales, wachten alweer beslissende duels, deze keer in de WK-kwalificaties, te beginnen vrijdag met de clash om groepswinst tegen Noorwegen.

“Het zijn vooral pittige maanden geweest”, vertelde de kersverse doelvrouw van OHL maandag op een persmoment in Tubeke. “Het is de eerste keer dat we elkaar terugzien. Van dat EK van vorige maand maken we een evaluatie, maar we mogen daar ook niet te lang blijven bij stilstaan. Het is vooral belangrijk de goeie zaken van het EK mee te nemen naar het duel tegen Noorwegen. In Engeland hebben we als team geleerd wat wij allemaal kunnen.”

Met vijf doelpunten verschil winnen van Noorwegen is allesbehalve een makkelijke opdracht. “We moeten realistisch zijn: dat is een ploeg vol profspeelsters en dus is er wel een zeker verschil. Maar elke wedstrijd moet wel gespeeld worden. Op het EK hebben zij onder hun niveau gepresteerd, maar Noorwegen blijft wel Noorwegen. Dat is gewoon een sterke ploeg. Laat ons op de eerste plaats proberen die wedstrijd te winnen. We zijn gezond ambitieus, laat ons het zo omschrijven.”

Een tweede plaats in de groep levert een stek in de barrages op en daar liggen ook nog mogelijkheden, beseft Julie Biesmans. Net als Evrard kan de middenveldster terugblikken op een meer dan geslaagd EK. “Het is zeker niet dat we zomaar met 5-0 gaan winnen van Noorwegen”, aldus Biesmans. “Maar we vinden vlot de weg naar doel en in voetbal weet je nooit wat er kan gebeuren. Dat WK is voor iedereen een doel en het zou heel mooi zijn als we rechtstreekse kwalificatie via groepswinst kunnen afdwingen. Je mag immers altijd dromen. Maar moet het op de moeilijke manier, dan moet het maar zo.”