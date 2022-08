Zij wonnen ‘Vakantiehuis for life’ ondanks kritiek: “We wilden geen stijl die totaal de onze niet was”

Broer en zus Junior (22) en Laura (27) Desbuquois uit Kapelle-Op-Den-Bos wonnen maandagavond Vakantiehuis for life op VTM. Hun hoofdprijs? Ze mogen gedurende 20 jaar hun vakantie doorbrengen in hun volledige gerenoveerde vakantiewoning in Durbuy.

Vanaf dag één gaven de competitieve Junior en goedlachse Laura zich voor de volle 100 procent. Ze werden opgezadeld met het eerste bouwnadeel maar lieten hun hoofd niet hangen en bleven alles tot in de puntjes afwerken, en dat heeft geloond. “We hebben sinds eind mei moeten zwijgen. Alleen onze ouders waren ervan op de hoogte dat we de hoofdprijs hadden weggekaapt”, zegt het duo.

“Die overwinning stilhouden was lastiger dan de verbouwingen”, zegt Junior lachend.

“We hebben die verbouwing in een ruk gedaan, van 3 tot 30 mei”, weet Laura nog. “Wat impliceerde dat we daar ook telkens op de werf hebben overnacht. Dat maakte het avontuur wel intens, omdat je dag en nacht met het spel bezig bent.”

Laura kon met haar werkgever een regeling treffen om een maand vrijaf te nemen. Bij Junior was het iets lastiger. “Ik zit mee in het familiebedrijf, we verkopen ramen en deuren”, zegt Junior. “Doordat ik plots forfait gaf, waren we toch een tweetal weekjes niet on speaking terms. Maar gelukkig zijn alle plooien weer gladgestreken.”

Junior was eerder een manusje-van-alles. Zo ontfermde hij zich over alle sanitair. Voor Laura was het wel de eerste keer dat ze zich smeet in een verbouwing. “Ik vond dat keitof! Misschien ook omdat we dat samen deden. We kennen elkaar door en door en kunnen het verdragen als er kleine irritaties zijn. Eigenlijk is er nooit ruzie geweest. Iedereen had zijn taak. Ik zat boven veel te schilderen.”

De overwinning is ietwat verrassend als je weet dat het duo slecht scoorde qua concept. Hoewel juryleden Anne-Catherine Gerets en Marc Coucke het duo doorheen de wedstrijd de minste punten gaven, waren ze nu meteen weggeblazen door het eindresultaat. “We zijn naar de Ardennen getrokken met de insteek om die wedstrijd te winnen, en dat kon alleen maar door keihard te werken. We hadden wel een bepaalde richting in het hoofd, maar ons inrichtingsplan was niet uitgewerkt.”

“Ons concept was gewoon dat we iets wilden maken waarin we zelf graag zouden logeren”, zegt Junior. “We wilden geen chalet inrichten in een stijl die totaal niet de onze was.”

In het verleden gingen Junior en Laura meermaals per jaar naar de Ardennen. “Maar we denken dat we nu tijdens de weekends of de vakanties nog wel wat meer zullen gaan”, klinkt het nog.