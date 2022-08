Dat is hij niet gewoon: Manchester City-topspits Erling Haaland krijgt zowaar kritiek uit zijn eigen ploeg

Manchester City had het afgelopen weekend niet onder de markt met Crystal Palace. De ploeg van Kevin De Bruyne met zowaar 0-2 achter, maar zette de scheve situatie recht drie doelpunten van Haaland. Goed voor diens dertiende hattrick uit zijn nog jonge carrière.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Met zes doelpunten scoorde Haaland dit seizoen al vaker dan Manchester United en Chelsea. “Hij is gewoon een geweldige kerel en heel bescheiden”, zo zei trainer Pep Guardiola over zijn spits. “Hij had naar hier kunnen komen… Ik weet niet, maar het is het complete tegenovergestelde. We houden van hem. Niet alleen voor zijn doelpunten, maar ook omdat hij zo vrolijk is. Gedrag en lichaamstaal, dat is enorm belangrijk en daar let ik ook op. Haaland staat altijd op de juiste plaats en dat is zo moeilijk, zeker als je niet in een match zit. Maar hij is er altijd. Daar is hij zo sterk in.”

Klopt, dat vindt ook Rodri. Maar Haaland moet volgens de Spaanse spelverdeler toch nog wat leren.

“We begrijpen dat sommige mensen twijfels hebben”, klinkt het bij The Telegraph. “Maar we weten hoe Haaland de speler is en waar hij vandaan komt. Hij heeft amper drie baltoetsen nodig om te scoren, daar is hij fantastisch in. En het is moeilijk in zijn positie want wij waren gewoon om met een valse negen te spelen die veel beweegt. Nu hebben we hem als een targetman en Haaland beweegt niet veel. Dat moet hij gaan aanpassen. Zijn natuurlijk talent maakt het verschil, maar hij moet ervoor zorgen dat hij meer betrokken wordt in het spel. Wanneer hij naar de bal toe moet komen, wanneer hij zich moet laten uitzakken, wanneer hij diep moet lopen. Maar dat is ook wel normaal, want hij uis nog maar een maand bij de ploeg.”