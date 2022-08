Wat een pech voor Westerlo: ook Jan Bernat maanden out met gescheurde kruisband

Drama voor Westerlo. Jan Bernat heeft in de wedstrijd tegen Eupen de kruisband van zijn rechterknie gescheurd en staat minstens zes maanden aan de kant. Na Erdon Daci is de Slowaakse middenvelder al de tweede speler van Westerlo met een gescheurde kruisband.

Bernat ging halfweg de eerste helft na een ongelukkig duel met Yentl Van Genechten tegen de grond. De Slowaak verdraaide zijn knie en moest op een draagberrie van het veld gedragen worden. Trainer Jonas De Roeck noemde het na de wedstrijd nog een “gevaarlijke blessure”, binnen de club werd er gevreesd voor een gescheurde kruisband.

Een vrees die een dag later waarheid werd. Het uitvallen van Bernat is een serieuze aderlating voor de ploeg van De Roeck. Vorig jaar was de middenvelder nog goed voor 9 doelpunten en 4 assists. Dit seizoen begon hij op de bank, maar de voorbije wedstrijden knokte hij zich opnieuw in de basis en leverde hij drie beslissende passes af.

Over de blessure van Lukas Van Eenoo is nog geen duidelijkheid. De Kempense aanvoerder moest zondag na een uur na de kant met hinder aan de achillespees. Verder onderzoek moet de ernst van de blessure aan het licht brengen.