Onze tv-tips: piraten op zee, een kunstenares en het gevangenisleven

De kaping van de Pompei

Canvas, di, 21.20u

Een verhaal dat onterecht vergeten is. Deze driedelige reconstructie-docu over de kaping van het Belgische schip de Pompei in 2009 voor de kust van Somalië is intrigerend. De steenstorter vertrok uit Dubai richting Zuid-Afrika voor een routineklus. Maar ter hoogte van de Seychellen duiken er piraten op. Wat volgt is een nachtmerrie. (tove)

Krabbé zoekt Kahlo

NPO2, di, 20.30u

De voorbije jaren maakte regisseur en acteur Jeroen Krabbé diverse docureeksen over kunstenaars. Nieuw in het rijtje is deze serie die het verhaal schetst achter de rebelse kunstenaar Frida Kahlo. Die groeide op tijdens de revolutie van 1910 waarin het Mexicaanse volk zich ontworstelt aan eeuwen Spaanse overheersing en 30 jaar dictatuur. Een aanrader voor kunstliefhebbers. (tove)

Ooit vrij

Play4, di, 21.30u

Het echte leven zoals het is in de gevangenis. In seizoen drie van deze docureeks krijgen we voor het eerst toegang tot de gevangenis in de Antwerpse Begijnenstraat waar al jaren sprake is van overbevolking. Er zouden 440 mensen mogen verblijven, maar dat aantal loopt geregeld op tot 700. Deze stokoude gevangenis staat in schril contrast met die in het Waalse Leuze, die hypermodern is. (tove)