Van ziekte naar de wereldtop: piepjonge Beau Greaves doet de dartswereld daveren en aast op WK-ticket na ongeziene triomftocht

Ze is amper 18 jaar, maar Beau Greaves zorgt nu al voor een nachtmerries in dartsland. De Engelse won afgelopen weekend liefst vier toernooien op rij en doet zo in extremis een gooi naar een WK-ticket. Fallon ‘Queen of the Palace’ Sherrock baadt intussen in het angstzweet.

Zes jaar geleden overhaalde de BBC ene Michael van Gerwen, op dat moment de onbetwiste nummer 1 van de wereld, om een partijtje te spelen tegen Beau Greaves. De op dat moment amper 12-jarige Greaves imponeerde, tot groot genoegen van ‘Mighty Mike’. “Als je zo blijft darten, ga je bij de mannen moeten spelen”, lachte de Nederlander.

Greaves ontdekte haar talent toen ze wedstrijden speelde tegen haar oudere broer, waarna ze op café ging darten met haar papa. Als 12-jarige klopte ze toenmalig wereldkampioene Trina Gulliver -die daarna onomwonden zei dat ze tegen “de toekomstige wereldkampioene” verloren had - en ze won twee keer de World Masters bij de meisjes.

Dat Greaves de dartswereld ging bestormen, was dus slechts een kwestie van tijd. In 2020 haalde ze het WK voor vrouwen, als zesde reekshoofd, door tijdens het seizoen vier toernooien te winnen. Op het wereldkampioenschap schopte de tiener uit Doncaster het meteen tot de halve finales, waarin ze verloor van latere wereldkampioene Mikuru Suzuki.

Wereldkampioene

In april van dit jaar was het dan zover. De piepjonge Greaves gooide alles kapot op het WK. Ze verloor onderweg naar de wereldtitel slechts één set, in haar eerste wedstrijd tegen de Hongaarse Veronika Ihasz (2-1). Daarna won ze met 2-0 van de Nederlandse Aileen de Graaf, met 3-0 van haar landgenote Lorraine Winstanley en in de finale met 4-0 van Kirsty Hutchinson.

Daarbij tekende Greaves voor een gemiddelde van 92.05, daarmee kan je gemakkelijk mee bij de mannen. En het hoogste gemiddelde ooit in een vrouwenfinale. Uiteraard is Greaves, die in de finale slechts één leg verloor, ook de jongste wereldkampioene in de geschiedenis van het vrouwendarts. Ze was meteen 25.000 pond rijker. “Beau Greaves gaat ooit een major winnen bij de PDC. Wat een speelster”, liet dartsicoon Gerwyn Price destijds weten.

Opmerkelijk is dat Greaves niet lang daarvoor nog voor een bijzonder pijnlijk moment zorgde. In december had ze last van wat men ‘darteritus’ noemt. Daarbij trilt je arm zo hard dat je (bijna) niet meer kan gooien. Opmerkelijk genoeg speelde ze toen ook tegen Hutchinson.

“Ik verloor op een bepaald moment een wedstrijd en zei na afloop tegen mijn vader dat er is serieus fout zat”, aldus Greaves in maart 2022 in een podcast. “Ik kon mijn pijlen gewoon niet normaal gooien. Wat later gebeurde het ook op training, waarna ik er een anderhalf jaar last van heb gehad. Ik denk dat ik er eigenlijk nu pas echt vanaf ben. Ik heb nooit gewanhoopt, gelukkig.”

Vier op een rij

En of Greaves tegenwoordig goed aan het darten is. Na een afwezigheid van twee jaar keerde ze terug bij de PDC (de grootste dartsbond) om er mee te doen aan vier toernooien van de Women’s Series. Greaves, die speelt met de bijnaam ‘Beau ‘n’ Arrow’, schreef geschiedenis door vier keer na elkaar te winnen, waarbij ze drie finales won van Suzuki.

“Dit is geweldig”, reageerde de 18-jarige Greaves, die dit seizoen naast het WK nog zeven andere toptoernooien op haar naam schreef. “Nochtans dacht ik op voorhand niet aan één of meerdere toernooizeges, ik wou het gewoon wedstrijd per wedstrijd bekijken. Dat ik bovendien in de finales mijn beste niveau liet zien doet extra veel deugd.”

Haar triomftocht in het Duitse Hildesheim heeft voor de nodige verschuivingen gezorgd op de wereldranglijst. De eeuwige Lisa Ashton (8.850 pond) gaat na zeven toernooizeges aan de leiding en is al zeker van een plek bij de eerste twee. Daarmee heeft de Engelse zich verzekerd van deelname aan de Grandslam of Darts én het WK bij de mannen eind dit jaar. Fallon Sherrock (5.800), de eerste vrouw die een WK-match won van een man en drievoudig toernooiwinnares, bekleed momenteel de tweede plaats.

Door haar vier zeges op rij is Beau Greaves (4.000) meteen naar plek vier gestegen. Of beter: op plek vier binnengekomen want ze liet de eerste twaalf manches schieten. Met nog vier toernooien te spelen (29 en 30 oktober), is de race voor het tweede WK-ticket dus spannender dan ooit. Sherrock miste de vier van dit weekend door haar deelname aan de World Series-toernooien in Australië en Nieuw-Zeeland (waar ook Dimitri Van den Bergh actief was) en moet eind oktober dus vol aan de bak om opnieuw naar het WK in Londen te mogen. Een zege levert 1.000 pond op, een finale 600, halve finale 400, kwartfinale 250, achtste finale 100 en laatste zestien 50.

“Ik zal uiteraard aanwezig zijn op de laatste vier toernooien”, aldus Greaves die uitpakte met onder anderen een geweldige finish van 161, een tiendarter en gemiddeldes rond de 95. “Maar toch wil ik nog niet teveel denken aan een mogelijke WK-deelname. Het belangrijkste is dat ik blijf genieten, en dan volgen de overwinningen wel automatisch.”

