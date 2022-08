Tim Pauwels stopt als nieuwsombudsman bij VRT NWS

“Het was een heel avontuur, die ombudsmannerij. Al helemaal in de coronaperiode waar er een echte stortvloed van mails was, met klachten maar ook getuigenissen en hartekreten. Ik heb geprobeerd om de stemmingmakerij tegen media te nuanceren, maar ook om kritisch te blijven voor de redactie. Ik wil iedereen bedanken die me heeft bijgestaan tijdens mijn mandaat. En vooral de collega’s die open hebben gestaan voor de kritiek en de feedback van het publiek. Ik heb het een hele eer gevonden om nieuwsombudsman te zijn, maar je mag ook niet te lang in die rol blijven. Ik hoop oprecht dat er een goede opvolger wordt gevonden”, zegt Pauwels.

In de nabije toekomst wordt binnen de redactie van VRT NWS een opvolger voor Tim gezocht.

(sgg)