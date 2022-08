Een midweekspeeldag met vier matchen om 18u30: kalender van speeldagen 8 tot en met 16 zorgt voor onvrede bij (bezoekende) fans

De Pro League claimt in zijn communicatie steeds dat het voetbal voor en van de fans is. De lancering van de kalender van speeldag 8 tot en met 16 gisteren was voor diezelfde supporters het bewijs dat dat niet klopt.

Ze verwijzen daarvoor naar speeldag 13. Die wordt afgewerkt op dinsdag, woensdag en donderdag – tot daaraan toe , maar wat ze erger vinden: vier wedstrijden tijdens die midweekspeeldag vatten aan om 18.30 uur. Dat betekent dat het voor bezoekende fans zeer moeilijk tot onmogelijk wordt om aanwezig te zijn, tenzij zij vrijaf nemen op hun werk.

Dat betreuren voetballiefhebbers op sociale media. Kalendermanager Nils Van Branteghem begrijpt de ergernissen, maar hij had geen alternatieven, zegt hij: “Want in de tender van de Pro League is voorzien dat de matchen zo veel mogelijk gespreid moeten worden om een maximale visibiliteit te krijgen. Daarnaast moet ik rekening houden met Europese duels en desiderata van clubs en lokale overheden. Het is een huzarenstukje om überhaupt een deftig speelschema te kunnen opstellen.”

Een valabele uitleg, maar het maakt de onvrede er niet minder op, ook niet bij de verschillende clubs: zo is bijvoorbeeld KVO verontwaardigd dat het meermaals thuis om 21 uur moet voetballen, waarbij de kans op een vol stadion een pak kleiner is. Andere clubs hebben dan weer andere frustraties. Kortom, niemand écht tevreden.

De volledige kalender:

Speeldag 8

8 11/09/2022 21:00 KAA Gent Zulte Waregem

8 10/09/2022 20:45 OHL Sporting Charleroi

8 10/09/2022 16:00 KV Kortrijk YR KV Mechelen

8 10/09/2022 18:15 RFC Seraing Club Brugge KV

8 11/09/2022 16:00 Cercle Brugge KSV Royal Antwerp

8 11/09/2022 18:30 Royale Union St-Gilloise KRC Genk

8 09/09/2022 20:45 STVV Standard de Liège

8 11/09/2022 13:30 KVC Westerlo RSC Anderlecht

8 10/09/2022 18:15 KV Oostende KAS Eupen

Speeldag 9

9 18/09/2022 21:00 RSC Anderlecht KV Kortrijk

9 18/09/2022 18:30 Standard de Liège Club Brugge KV

9 18/09/2022 13:30 KRC Genk KAA Gent

9 16/09/2022 20:45 Royal Antwerp RFC Seraing

9 17/09/2022 18:15 Cercle Brugge KSV KV Oostende

9 17/09/2022 18:15 Zulte Waregem STVV

9 17/09/2022 16:00 YR KV Mechelen OHL

9 17/09/2022 20:45 Sporting Charleroi KVC Westerlo

9 18/09/2022 16:00 KAS Eupen Royale Union St-Gilloise

Speeldag 10

10 01/10/2022 20:45 Club Brugge KV YR KV Mechelen

10 02/10/2022 13:30 RSC Anderlecht Sporting Charleroi

10 30/09/2022 20:45 Standard de Liège RFC Seraing

10 02/10/2022 16:00 KAA Gent Cercle Brugge KSV

10 01/10/2022 16:00 OHL Royale Union St-Gilloise

10 02/10/2022 18:30 KV Kortrijk Royal Antwerp

10 02/10/2022 21:00 STVV KAS Eupen

10 01/10/2022 18:15 KVC Westerlo Zulte Waregem

10 01/10/2022 18:15 KV Oostende KRC Genk

Speeldag 11

11 08/10/2022 20:45 Club Brugge KV KVC Westerlo

11 08/10/2022 16:00 KRC Genk KV Kortrijk

11 07/10/2022 20:45 Royal Antwerp STVV

11 08/10/2022 18:15 RFC Seraing KV Oostende

11 09/10/2022 21:00 Royale Union St-Gilloise Cercle Brugge KSV

11 08/10/2022 18:15 Zulte Waregem OHL

11 09/10/2022 13:30 YR KV Mechelen RSC Anderlecht

11 09/10/2022 18:30 Sporting Charleroi Standard de Liège

11 09/10/2022 16:00 KAS Eupen KAA Gent

Speeldag 12

12 16/10/2022 18:30 RSC Anderlecht Club Brugge KV

12 16/10/2022 13:30 Standard de Liège Royal Antwerp

12 16/10/2022 16:00 KAA Gent YR KV Mechelen

12 15/10/2022 20:45 OHL KRC Genk

12 15/10/2022 16:00 KV Kortrijk Zulte Waregem

12 15/10/2022 18:15 Cercle Brugge KSV KAS Eupen

12 14/10/2022 20:45 STVV Sporting Charleroi

12 15/10/2022 18:15 KVC Westerlo RFC Seraing

12 16/10/2022 21:00 KV Oostende Royale Union St-Gilloise

Speeldag 13

13 19/10/2022 20:45 Club Brugge KV STVV

13 18/10/2022 20:45 KRC Genk KVC Westerlo

13 20/10/2022 18:30 Royal Antwerp KV Oostende

13 18/10/2022 20:45 RFC Seraing Cercle Brugge KSV

13 19/10/2022 18:30 Royale Union St-Gilloise KAA Gent

13 20/10/2022 20:45 Zulte Waregem RSC Anderlecht

13 19/10/2022 20:45 YR KV Mechelen Standard de Liège

13 18/10/2022 18:30 Sporting Charleroi KV Kortrijk

13 18/10/2022 18:30 KAS Eupen OHL

Speeldag 14

14 23/10/2022 18:30 Standard de Liège RSC Anderlecht

14 23/10/2022 16:00 KAA Gent RFC Seraing

14 23/10/2022 13:30 Royal Antwerp KRC Genk

14 22/10/2022 16:00 KV Kortrijk KVC Westerlo

14 21/10/2022 20:45 Cercle Brugge KSV Sporting Charleroi

14 22/10/2022 20:45 Royale Union St-Gilloise Club Brugge KV

14 22/10/2022 18:15 YR KV Mechelen KAS Eupen

14 22/10/2022 18:15 STVV OHL

14 23/10/2022 21:00 KV Oostende Zulte Waregem

Speeldag 15

15 29/10/2022 20:45 Club Brugge KV KV Oostende

15 30/10/2022 13:30 RSC Anderlecht KAS Eupen

15 28/10/2022 20:45 KRC Genk YR KV Mechelen

15 30/10/2022 18:30 OHL KAA Gent

15 29/10/2022 18:15 KV Kortrijk Cercle Brugge KSV

15 30/10/2022 16:00 RFC Seraing Royale Union St-Gilloise

15 29/10/2022 16:00 Zulte Waregem Standard de Liège

15 29/10/2022 18:15 KVC Westerlo STVV

15 30/10/2022 21:00 Sporting Charleroi Royal Antwerp

Speeldag 16

16 04/11/2022 20:45 KRC Genk Sporting Charleroi

16 06/11/2022 13:30 KAA Gent Club Brugge KV

16 06/11/2022 18:30 Royal Antwerp RSC Anderlecht

16 05/11/2022 18:15 RFC Seraing STVV

16 05/11/2022 18:15 Cercle Brugge KSV OHL

16 06/11/2022 16:00 Royale Union St-Gilloise KVC Westerlo

16 05/11/2022 16:00 YR KV Mechelen Zulte Waregem

16 05/11/2022 20:45 KAS Eupen Standard de Liège

16 06/11/2022 21:00 KV Oostende KV Kortrijk