‘Thuis’ begint met een bruut afscheid, al is er ook goed nieuws

Eerst even recapituleren. Op het einde van het vorige seizoen zaten vijf personages stevig in de penarie. Te beginnen met Waldek (Bart Van Avermaet) en Kobe (Reinout Dekimpe). Zij waren net samen op roadtrip vertrokken, toen Waldek een hartaanval kreeg terwijl hij aan het rijden was. Wanneer Kobe het stuur wou overnemen, maakte hij zijn gordel los. Maar net dan denderde er ander voertuig op hen af. Ze belandden in een gracht, maar hij wordt uit het voertuig geslingerd. Het verdict werd gisteravond duidelijk, wanneer Karin (Kadèr Gürbüz) aan het einde van de aflevering in alle staten probeerde te weten te komen hoe het met haar zoon gesteld was in het ziekenhuis. De arts kwam met een zware boodschap: “Kobe had een zwaar hersenletsel. We hebben gedaan wat we konden, maar de schade was te groot. Uw zoon is helaas overleden.”

Gelukkig is er ook goed nieuws te melden: Waldek is buiten levensgevaar. Politie-inspecteurs Tim (Jeroen Lenaerts) en Dieter (Raf Jansen) zijn veilig en wel uit de brand gehaald. En kleine Hannah, die meegenomen werd door een handlanger van Chris, is uiteindelijk teruggevonden.