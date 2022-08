Ex-club Valerengen meldt zich bij KRC Genk voor linksachter Jukleröd

De kans is reëel dat linksachter Simen Jukleröd deze week KRC Genk nog verlaat. De 28-jarige Noor kan rekenen op concrete interesse van zijn ex-club Valerengen uit Oslo. Jukleröd kwam bij de start van vorig seizoen transfervrij over van Antwerp maar kon zich, mede door enkele blessures, nooit doorzetten bij KRC Genk. Hij kwam amper dertien keer in actie en viel de voorbije weken als 19de man uit de wedstrijdkern.

Mocht Jukleröd Genk verlaten, dan is de kans groot dat Racing deze transferperiode niet meer op zoek gaat naar een nieuwe back-up voor linksachter Arteaga. Niet alleen speelde rechtsachter Angelo Preciado in het verleden al op links. Ook de 19-jarige Tuur Rommens, aanvoerder van Jong Genk, klopt al een poos op de deur. (mg)