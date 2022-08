Premier De Croo roept Noren op in te grijpen in “irrationele” energiemarkt: “Europese welvaart staat op het spel”

Op een internationale energieconferentie in Noorwegen roept premier De Croo de andere Europese landen op om in te grijpen in de “irrationale” energiemarkt. “De Europese welvaart staat op het spel”, aldus de premier, en vraagt daarbij extra inspanningen van Noorwegen, onze belangrijkste gasleverancier.

In het verlengde van zijn voorspelling op “vijf tot tien moeilijke winters”, gaf premier Alexander De Croo (Open Vld), voor heel Europa een alarmistische boodschap over de energiecrisis. “In heel Europa knopen mannen en vrouwen de eindjes aan elkaar om de winter door te komen”, zei hij in een key note speech op de internationale Offshore Northern Seas Conference (ONS) in het Noorse Stavanger. “Net zoals we na de Tweede Wereldoorlog een moment hadden om stabiliteit en welvaart in Europa te brengen, zo zijn we nu op eenzelfde moment aangekomen. 71 jaar geleden hebben we de basis gelegd voor Europese economische samenwerking. Ook nu moeten we in heel Europa samenwerken om onze welvaart en vrede voor de toekomst veilig te stellen.”

Volgens De Croo wordt het Europese continent gegijzeld door “irrationele” gasprijzen. “Als liberaal ben ik voor de vrije markt, maar enkel als die vrije markt ook echt werkt. Dat is hier niet het geval, de prijzen worden omhooggestuwd door onzekerheid. Daarom moeten we ie onzekerheid wegnemen en is het nodig om vanuit de overheid in te grijpen in die markt.”

Ons land is binnen Europa al langer een voortrekker om een plafond in te stellen voor de energieprijzen. Op 9 september vindt hierover ook een buitengewone vergadering van de Europese ministers van Energie plaats. De Croo roept zijn collega’s op daar werk te maken van dat prijzenplafond en van een kader om de overwinsten van energiebedrijven te recupereren.

“Er moet nog meer gebeuren”

“Ik richt me tot de Europese partners, en in de eerste plaats tot Noorwegen als een vriend en sterke partner”, zei hij in zijn toespraak. Noorwegen is geen lid van Europese Unie, maar wel een NAVO-bondgenoot en vooral een belangrijke leverancier van gas, voor ons land is het zelfs veruit de grootste. Zonder hulp van de Noren zelf gaat die prijs niet naar beneden. “Wij zijn jullie heel dankbaar voor jullie inspanningen om gas te leveren”, aldus nog De Croo. “Maar er moet nog meer gebeuren.”

Naast een ingrijpende prijzenpolitiek riep De Croo het publiek, dat zowel uit politici bestond als vertegenwoordigers van de energiesector zelf, op om alle investeringen in duurzame energie te verhogen. “We moeten Europa crisis-proof maken. Dat kan door zo snel mogelijk onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen.”