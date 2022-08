Jumbo-Visma ziet nu ook hardrijder Affini ziek afhaken in de Vuelta

De Sloveense kopman Primoz Roglic van Jumbo-Visma heeft in de Ronde van Spanje opnieuw een knecht zien afhaken. De Italiaan Edoardo Affini is volgens de Nederlandse ploeg ziek geworden en gaat daarom na de rustdag niet meer van start in de individuele tijdrit van dinsdag. De 26-jarige Affini stond in het klassement op plek 115.