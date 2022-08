Belgian Lions trekken met selectie van veertien spelers naar EK basketbal

Na een lange reis en van de Griekse hoofdstad Athene via het Turkse Istanboel arriveerden de Belgian Lions maandagavond met 14 spelers in Georgië. Donderdag opent België een vijfde opeenvolgende EK in Tbilisi en versus het gastland.

De Belgian Lions vertrokken na de verloren WK-kwalificatiewedstrijd van zondagavond in de Griekse hoofdstad Athene vroeg maandagochtend in Athene met 14 spelers naar het Georgië. Daar vat het op donderdag 1 september in Tbilisi en versus het gastland het EK aan. Woensdag valt de beslissing wie in de definitieve twaalf zit.

De twee spelers die afvallen keren donderdag terug naar België. Nog in poule A zit wereldtopper Spanje, Turkije, Montenegro en Bulgarije. De eerste vier van elke poule stoot door naar de 1/8ste finales. De Last 16 wordt met knock-out systeem in de Duitse hoofdstad Berlijn afgewerkt.

Naast het Georgische Tbilisi zijn er ook nog poules in Keulen (Duitland), Praag (Tsjechië) en Milaan (Italië).

De selectie:

Manu Lecomte, geen ploeg, vorig seizoen Jonava (Lit)

Jean-Marc Mwema, Antwerp Giants

Jonathan Tabu, geen ploeg, vorig seizoen Limburg United

Quentin Serron, geen ploeg, vorig seizoen Boulazac (Fra)

Pierre-Antoine Gillet, Filou Oostende

Maxime De Zeeuw, Limburg United

Kevin Tumba, Circus Brussels

Ismael Bako, Bologna (Ita)

Hans Vanwijn, Nanterre (Fra)

Alex Libert, Spirou Charleroi

Vrenz Bleijenbergh, Filou Oostende

Haris Bratanovic, Filou Oostende

Retin Obasohan, Lyon (Fra)

Loïc Schwartz, geen ploeg - vorig seizoen Orléans (Fra)

Speelschema:

1/9 19u: Belgian Lions - Georgië

3/9 13u30: Montenegro - Belgian Lions

4/9 16u15: Spanje - Belgian Lions

6/9 13u30: Belgian Lions - Turkije

7/9 16u15: Bulgarije - Belgian Lions

Als België bij de eerste vier eindigt, speelt het op 10 september de achtste finale in Berlijn tegen een tegenstander uit groep B.