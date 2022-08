Bree

In Bree brandde maandag rond 16 uur een auto volledig uit. De bestuurster had haar auto net op de parkeerstroken van de Kanaallaan gezet toen er door een defect brand ontstond. De auto stond meteen in lichterlaaie. De brandweer van Bree kwam ter plaatse en kon het vuur blussen. De wagen ging in vlammen op.

© ppn

© ppn