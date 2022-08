Oldtimers rijden door het Haspengouwse landschap tijdens 9de OCRL Classic

Liefhebbers met een oldtimer zakten zondagmiddag weer massaal af naar Lanaken voor de 9de OCRL Classic. “Dit event richten we jaarlijks in en is ondertussen een gevestigde waarde”, vertelt voorzitter Marc Peters. “We hebben gekozen voor een mooie rondrit door Haspengouw, via Bilzen naar Borgloon.”

Liefhebster Nancy bracht haar Ford Anglia uit 1958 mee naar Lanaken. “We hebben dit pittige karretje vier jaar geleden gekocht en helemaal in orde gebracht”, vertelt Nancy. Op het einde van de rit werd iedereen nog getrakteerd op koffie en een stuk Limburgse vlaai. joge