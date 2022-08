Deelnemers Mariënloop zien af in prachtig decor

De gevarieerde pittige parcoursen van 6.4 en 11 km bracht de lopers via het voormalige fruitspoor naar het idyllische Kerniel waar er gelopen werd door onder andere de Vallei van Colen, langsheen de abdij Mariënlof, over veldwegen en door de fruitplantages. Er waren atleten van alle niveaus aanwezig. De top van Limburg, maar tevens veel recreanten zetten hun beste beentje voor. Alles werd er aan gedaan om het de lopers naar hun zin te maken. Ook muzikale animatie langs het parcours werd voorzien. Tijdens de passage aan ’t Terraske was er zelfs een orgelspeler die de dappere sportievelingen even liet vergeten dat ze aan het afzien waren. Op de 6.4 km kleurde het podium volledig blauw. De eerste drie lopers behoorden tot het Maes SQM Running team. Het werd dus een onderlinge strijd tussen vrienden, teamgenoten en zelfs broers. Bram Eeckhout trok aan het langste eind, gevolgd door Warre De Cuyper en Simon Eeckhout. De 11 km startte een uur later. Hier was het de jonge sterke loper Simon Ferson uit Paal die de wedstrijd won. Hij klopte kersvers wereldkampioen veldlopen bij de masters, Steven Heemskerk, die op zijn beurt viervoudig Belgisch kampioen en teamgenoot van het Maes SQM Running Team, Pieter Berben, achter zich liet. Ondanks concurrentie van het PK estafette in Sint-Truiden was de eerste editie van de Mariënloop een succes. De 250 deelnemers vonden het naar verluidt een zware wedstrijd maar hebben genoten van de prachtige omgeving in Borgloon, Kerniel. Na de wedstrijd kon er tussen pot en pint nog gezellig nagepraat worden over het verloop van de wedstrijd. Iedereen was het er over eens dat twee organisatoren, Pascal en Peter, geslaagd zijn in hun opzet: lopers laten genieten tijdens en na het afzien. (Foto's: Oswald Paret)