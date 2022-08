Kleuterspeelplaats gemeenteschool vernieuwd

Vorige zomer werd fase 1 uitgevoerd van de vernieuwing en vergroening van de speelplaats van de hoofdschool in de Gemeenteschool. Deze zomer stond fase 2 van ontharding en vergroening op de planning en werden de kleuterspeelplaatsen omgetoverd tot leuke plaatsen om te vertoeven en te spelen. Er is een danspodium, een avonturenparcours, , verscheidene speelborden, een bouwhoek en andere speelelementen verspreid over de 3 kleuterspeelplaatsen.Ook nu sloegen de schooldirectie en het oudercomité Comaf de handen in mekaar en kon dit project rekenen op ondersteuning van de technische dienst van de gemeente. Midden mei vond een warmathon plaats op de speelplaats van de school. Samen met Warme William liepen de leerlingen heel wat rondjes voor het vergroenen van de kleuterspeelplaatsen. Met meer dan 10.000 rondjes werd maar liefst 5.441 euro ingezameld.