Politie opent vuur op bevolking op Madagaskar: 14 doden en 28 gewonden

Op Madagaskar zijn maandag 14 doden en 28 gewonden gevallen nadat de politie het vuur opende op de bevolking. Dat gebeurde toen bewoners een politiekantoor probeerden binnen te geraken uit ongenoegen over een verdwijningszaak, melden lokale bronnen aan AFP. Het incident vond plaats in het oostelijke district Ikongo.

“Negen mensen stierven ter plaatse”, verklaart Tango Oscar Toky, hoofdarts van het plaatselijke ziekenhuis. Van de 33 gewonden die werden opgenomen, zijn er 5 in het ziekenhuis overleden.

Het is onrustig op het eiland sinds vorige week een kind met albinisme verdween. De autoriteiten vermoeden dat het is ontvoerd. Vier verdachten zijn ondertussen gearresteerd, maar de bewoners zijn vastbesloten om het recht in eigen handen te nemen.

Ongeveer 500 mensen trokken naar het politiebureau en eisten dat de verdachten aan hen werden overgedragen. Volgens een bron onderhandelde de politie met de dorpelingen, maar probeerden ze de lokalen binnen te dringen. De politie gebruikte rookbommen om de menigte uiteen te drijven en loste schoten in de lucht. Daarbij zouden dus verschillende mensen geraakt zijn.