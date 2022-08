Studio 100 stelt opvolger ‘40-45’ voor: nieuwe musical ‘Red Star Line’, met opnieuw Jelle Cleymans en Jonas Van Geel

Gert Verhulst stelde maandagmiddag de nieuwe spektakel-musical Red Star Line voor in het Studio 100 Pop Up Theater in Puurs. De Vlaamse creatie wordt de grote opvolger van de musical 40-45, ook met unieke live-beleving. De bezoekers worden meegenomen van Antwerpen tot New York, op het land en op het water. De wereldpremière is voorzien voor 19 maart 2023.

De stad Antwerpen was einde 19e, begin 20e eeuw het vertrekpunt van waar grote oceaanstomers van de Red Star Line rederij richting New York vertrokken. In de authentieke gebouwen van de rederij, ter hoogte van de originele bolders op Het Eilandje, is ook het indrukwekkende Red Star Line Museum gelegen. Er is dan ook rond de musical een nauwe samenwerking met de stad Antwerpen en het museum. De voorstelling laat zich inspireren op het verhaal van de rederij en de levensverhalen van de Red Star Line-passagiers, die in de authentieke loodsen van het museum worden verteld.

Ook deze keer mag Studio 100 rekenen op een reeks van topnamen om de productie tot leven te brengen. Als sterkhouders uit de vorige producties zijn opnieuw Jelle Cleymans en Jonas Van Geel aan boord. Voor Marie werden Lotte Stevens en Ianthe Tavernier aangetrokken. Samen vormen Jan en Marie het koppel dat centraal staat in deze musical.

Wereldpremière in maart 2023

Voor de musical zal het publiek plaatsnemen op acht gigantische, rijdende tribunes die gestuurd worden door een navigatiesysteem. Daardoor krijgt het spektakel een extra dynamisch karakter en kan het publiek genieten van een unieke 360°-beleving met de scène als middelpunt.

“Na het onwaarschijnlijke succes van 40-45, ben ik bijzonder blij dat we vandaag de grote opvolger Red Star Line kunnen voorstellen. Het wordt opnieuw een grote, spectaculaire productie rond een stuk Vlaamse geschiedenis dat we absoluut willen vertellen. Ik kijk in ieder geval heel erg uit naar de wereldpremière op 19 maart 2023”, aldus Gert Verhulst.

Ook burgemeester Bart De Wever was aanwezig bij de voorstelling: “Het belooft een prachtig spektakel te worden”, schreef hij op Instagram.

© Joris Herregods