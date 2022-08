Kleuters versieren kerk Meeswijk met hartjes

Maasmechelen

De vakantie is nog niet voorbij, maar de kleuters van de plaatselijke kleuterschool in Meeswijk hebben de handen al uit de mouwen gestoken. Ze kleurden hartjes die nadien in de Sint-Laurentiuskerk tentoongesteld werden. “Alle kleuters van de 2,5-jarigen tot de oudsten hebben meegewerkt aan dit project”, zegt Lutgarde Dillen van de parochie. “ Na de coronaperiode kozen zij voor hartjes.”

Liefde voor elkaar, voor je schoolvriendje en vriendinnetje, voor mama, papa, broertje, zusje, oma of opa… Het passeerde allemaal. “Een kinderhart en een kindertekening zijn het mooiste geschenk dat er bestaat, zo puur”, vond een moemoe. Heel wat kids kwamen kijken naar hun eigen werkjes en die van hun vriendjes. “Er was zelfs een klein meisje uit Oekraïne dat met haar mama kwam kijken.” jth