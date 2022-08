Zomer 2022 de droogste sinds 1991, elke dag in augustus boven 20 graden

De gemiddelde maximumtemperatuur van augustus 2022 zal de hoogst gemeten temperatuur zijn in Ukkel sinds 1892. Met 27,0 graden Celsius tot maandag, verdringt de bijna afgelopen maand augustus 1911, 1947 en 1997 - met telkens 26,2 graden Celsius - naar de tweede plaats in de lijst met warmste augustusmaanden in Ukkel. Dat meldt het KMI maandag op zijn website.

Statistisch zit de maand er nog niet op. Toch komt het weerkundig instituut op zijn website vrij uitzonderlijk nu al met enkele (voorlopige) cijfers. Het KMI spreekt zelf van opmerkelijke klimatologische feiten voor augustus en de zomermaanden van 2022.

Zo bedroeg tot vandaag de maximumtemperatuur in augustus in Ukkel elke dag 20 graden Celsius of meer, wat een lentedag betekent. Volgens de verwachtingen zal dit ook gelden voor de laatste twee dagen van de maand. Daarmee zal het de eerste keer sinds het begin van de waarnemingen in 1892 zijn dat augustus 31 lentedagen telt. In 1911, 1947, 1991, 2000 en 2009 telde augustus telkens 30 lentedagen. Normaal zijn er dat 23,9.

Door de zeer warme maand augustus, was de zomer van 2022 gemiddeld ook heel wat warmer dan normaal (referentieperiode 1991-2020). Het KMI verwacht uit te komen op een gemiddelde temperatuur van 19,6 graden Celsius, tegen normaal 17,9 graden Celsius. Het absolute record blijft 19,9 graden Celsius uit 2018. Deze zomer was er één hittegolf (van 9 tot 16 augustus) en diverse periodes van intense hitte.

Augustus was verder zeer droog. Tot maandag 29 augustus viel er slechts 17,8 mm neerslag in Ukkel, tegen normaal: 86,5 mm. Ook de laatste dagen van deze zomer wordt droog weer verwacht. De laagst gemeten neerslaghoeveelheid voor de huidige referentieperiode blijft in dat geval op 15,7 mm in 1991. Het laagste aantal neerslagdagen van 1991 wordt wél geëvenaard. Net als tijdens augustus van 1991 regende het tot vandaag ook slechts 5 dagen tijdens de voorbije augustusmaand, waar er normaal 14,3 neerslagdagen zijn.

Neerslagtekort

De iets nattere junimaand kon niet voorkomen dat deze zomer de droogste op het vlak van neerslagtekort van de huidige referentieperiode zal worden. In totaal viel in Ukkel slechts 110,6 mm neerslag tegen normaal 234,2 mm. De vorige droogste zomer dateert van 2018. Toen slikte de pluviometer in Ukkel 134,7 mm neerslag. In totaliteit - met metingen sinds 1833 - komt de zomer 2022 op de negende plaats van droogste zomers.

De 23 mm neerslag voor de periode juli-augustus 2022 is overigens de laagst gemeten neerslaghoeveelheid ooit sinds 1833. Het vorige laagterecord neerslag voor juli-augustus dateert van 1921 en bedroeg 25,8 mm.

Op 1 september zal het KMI de definitieve cijfers van augustus en de zomer van 2022 (juni, juli en augustus) publiceren.