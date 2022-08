Platina kloosterjubileum voor zuster Maria Vanherk

In oktober wordt ze 97 jaar. 63 jaar was zij als missionaris werkzaam in Kigali Rwanda. Zuster Maria werd geboren in Kaulille in een gezin van acht kinderen. In 1950 trad ze binnen bij de zusters Bernardinnen in Oudenaarde. De eerst jaren na haar intrede studeerde ze verpleegkunde. In 1958 vertrok ze naar Kigali in Rwanda waar ze jarenlang zieken verzorgde in vaak moeilijke omstandigheden. Ze verbleef er tot in 1994, het jaar van de genocide. Dit was voor haar een heel moeilijke periode. Met één arts en enkele verpleegkundigen verzorgde ze ontelbare zieken en gekwetste Rwandezen. Omwille van het dreigend gevaar moest zij met veel spijt het land verlaten. Na een kort verblijf in België ging ze een tijd lang, samen met een medezuster werken in een vluchtelingenkamp in Bukavu. Nadien keerde ze terug naar haar missiepost in Kigali. Momenteel neemt ze enkele maanden verlof hier in België. Ondanks haar hoge ouderdom vertrekt ze in oktober weer naar haar missiepost in Rwanda, het land van de duizend heuvels waaraan ze haar hart heeft verloren.