Dieter Coppens over vijf jaar ‘Down the road’: “Het eerste seizoen ben ik er los over gegaan, erna was ik steendood”

Waarom ‘Down the road’ zo succesvol is, volgens Dieter Coppens? “Die puurheid. We hebben ons de vraag gesteld hoeveel seizoenen we die nog konden behouden. Nu zeg ik: nog heel wat.” — © Kris Van Exel

Een recessie wenkt en de winter wordt bar, maar alles is nog niet verloren. Met dank aan het vijfde seizoen van Down the road, het warmste reisprogramma ter wereld. Reisleider is opnieuw Dieter Coppens (44), die in een ander programma doet wat Facebook hem jaren geleden verbood: al zijn kleren uittrekken. “Ik geef me altijd volledig tijdens de opnames, maar het eerste seizoen ben ik er los over gegaan.”