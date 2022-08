Genkse Daltons musiceren aan De Moezel

Het is een traditie aan het worden: de Genkse muziekjongens De Daltons maken er een gewoonte van om regelmatig naar De Moezel te reizen. Ook dit jaar was het weer zover. Locatie was dit keer het gezellige dorpje Oberfell, in de buurt van het Belgisch klinkende Alken.

Jarenlang was ‘De Moosel’ hét reisdoel van de Daltons, mannen die allemaal al jarenlang actief zijn bij het Genkse mannenkoor De Heivinken. “Het doel was altijd tweeledig”, zegt voorzitter Robert Leekens. “We zochten altijd naar aangepaste en geschikte locaties om ons afwisselend programma te kunnen brengen. Dat konden podia zijn, maar ook markten, dorpsplaatsen of zelf plezierboten. Wij zorgden altijd voor de ambiance, zij voor gezelligheid en spas.”

Te weinig water

Maar bij aankomst in Oberfell werd het de Daltons al duidelijk gemaakt: dit keer geen ommevaarten of pleziervaarten. De Moezel stond op een bedenkelijk laag peil zodat de plezierboten hun ding niet of nauwelijks konden doen. Gezocht naar oplossingen, kwam men uiteindelijk uit bij de eigen hotelorganisatie die enkele optredens kon regelen op en rond het eigen terras. “Op de Rijn was het nog erger gesteld”, zegt Jos Callaars. “Daar kon je amper met een roei- of zeilbootje terecht. Bijgevolg waren we wel heel blij met het aangeboden alternatief door onze hoteldirectie.”

Uiteindelijk werd deze vijfde Moezeltournee van de Daltons op vlak van sfeer en ambiance toch een succes. “We zitten de komende maanden nog met een tiental optredens”, zegt Robert Leekens af. “Inderdaad voornamelijk in rusthuizen en wijkzaaltjes. Maar de plannen om in de komende vakantie naar Zweden te reizen, krijgen steeds meer concrete vorm.”