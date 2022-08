Damesfietsclub De Bellekes ontdekt Zuid-Limburg met de fiets

De Bellekes is een heel actieve damesfietsclub. Zij beperken zich niet tot alleen een zondagse trip, maar fietsen ook al eens een langere rit. “Deze keer kozen we hiervoor ons mooie Haspengouw uit”, klinkt het. “Vanuit Kuringen reden we langs Sint-Truiden en bezochten we het prachtige kasteel van Ordingen. Even verder, na een flinke klim, kwam het mooie doorkijkkerkje in zicht. We volgden verder de Romeinse Kassei en hielden halt in Borgloon voor een heerlijke versnapering. Ook op de terugtocht nodigde een mooi terras ons nog uit voor een gezellige babbel. Wat is Limburg toch mooi.”