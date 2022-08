Hasselt

Zopas maakte Okra Kiewit een boottochtje naar Kanne. “Met een volle boot, waarvan er 69 personen van Okra Kiewit bij waren, hebben wij het sluizencomplex getrotseerd om zo in Kanne te geraken”, klinkt het bij de Okra-leden. “Daar wachtten vier gidsen ons op voor een bezoek in de grotten, uiteraard met de nodige uitleg. Daarna was het een hele belevenis om weer af te varen naar huis.”