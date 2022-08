Ook volwassenen kunnen starten met hockey in Hasselt

Ervaren senioren kunnen instappen bij het meer recreatieve Dames 2 en Heren 2 of de competitieve teams Dames2 of Heren 2. Wie nieuw is in de hockeywereld, kan tijdens de maand september gratis proeven van de hockeysport bij de trimhockeyers. Trimhockey is een recreatieve vorm van hockey voor volwassen dames en heren die zich richt op de leeftijd 30+. Deze groep traint op woensdagavond en speelt af en toe een vriendschappelijke wedstrijd tegen de collega's uit de naburige hockeyclubs van Genk en Sint-Truiden. Samen met Sportpromotie Hasselt biedt de club vanaf dit jaar ook fithockey aan op maandagvoormiddag. Fithockey richt zich op 55-plussers en is een technisch meer toegankelijke en fysiek minder pittige vorm van hockey.

Inschrijven kan via de website van Sportpromotie stad Hasselt