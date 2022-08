Remco Evenepoel koestert ambities op de eindzege, maar spreekt ze niet met die woorden uit: “Hopelijk kan ik binnen enkele weken thuis ook nog naar die rode trui kijken”

Remco Evenepoel (22) geniet maandag van een rustdag in de Vuelta. Geen beulenwerk op steile Spaanse hellingen dus, maar wel een babbel met de pers. Het vertrouwen is groot en groeit alleen maar. Toch houdt Evenepoel het bij erg nuchtere uitspraken. Hij vermijdt zoveel mogelijk de druk die er bij de leiderstrui in een grote ronde komt kijken. “Ik heb mezelf verrast door in deze situatie de rustdag te halen. Dit was niet het scenario dat we vooraf in ons hoofd hadden.”

Hoe kijk je samen met het team vooruit naar de komende twee weken? Quick-Step Alpha Vinyl won nooit eerder een grote ronde. Hoeveel vertrouwen hebben jullie er dan in dat het goedkomt?

“Het team is sterk en ook al is dit nieuw voor ons, we hebben er alle vertrouwen in. Het klopt dat we meer bekend stonden voor de klassiekers. Dit is een soort van expeditie, zo zou ik het noemen. Er is al een hele week hard gekoerst. Elke rit had minstens 2.500 hoogtemeters en er was ook één superkorte rit met meer dan 4.000 hoogtemeters. Dat was heftig, maar zoals iedereen kon zien, doet het team het goed en ik dus ook. We waren klaar en de focus was. Die mentaliteit en team spirit moeten we aanhouden en nog eens twee weken proberen brengen.”

De vijftiende rit die er zondag aankomt, brengt het peloton boven de 2.500 meter hoogte. In die omstandigheden heb je nog nooit eerder gekoerst. Hoe blik je daar op vooruit?

“Ik ken die rit heel goed, maar dat zal voor iedereen het geval zijn want heel wat teams trainen in die streek. Tot Granada is de aanloop vrij vlak. De slotklim naar Sierra Nevada is niet eens de zwaarste omdat die wel lang is en hoog. Dit is waar ik me op voorbereid heb, een hele zomer lang. In Livigno sliep ik op 2.300 meter, in Syncrosfera nog net iets hoger, maar de precieze cijfers ga ik wel niet verklappen, maar dat werkt voor mij. Alleen zijn het nog heel wat dagen tot zondag. Laten we beginnen met de tijdrit van morgen.”

Je hebt het rode op de tweede rustdag. Ga je nu vol voor de eindwinst en durf je die ambities uit te spreken?

“Ik bekijk het dag per dag. Het is nog te vroeg om het al over de derde week te hebben. We zien wel hoe goed ik dan nog ben. De zwaarste week hebben we volgens mij al achter de rug. We krijgen nu nooit meer twee opeenvolgende zware dagen in principe. Het wordt afwisselen tussen sprint- en bergetappes vanaf nu. Op die minder zware dagen hoop ik zoveel mogelijk te recupereren.”

© EPA-EFE

Je bepaalde tot dusver zelf het tempo op de klimmen en vroeg niemand om over te nemen. Ga je dat blijven doen?

“Ik heb Enric (Mas red.) wel degelijk gevraagd om over te pakken, maar hij wilde niet. Ik kreeg van binnen het team het advies om daar rustig mee om te gaan en mijn ding te doen. De belangen gaan nu groter zijn en er zullen teams willen strijden voor ritzeges en voor een klassering. Ik denk wel dat er nog kansen komen voor ons om in het wiel te gaan zitten, maar op de steile klimmen gaan wij de leiding blijven nemen.”

Kan je de tijdrit van morgen vergelijken met één van de voorgaande die je won?

“Ik heb er wel al van een gelijkaardige afstand (31 km red.) gereden, maar deze is heel vlak, zelfs voor een gedeelte in dalende lijn. Na 30 minuten vol gas zal ik zoals iedereen vol lactaat zitten en dan komt er nog een steile bult voor we naar de finish dalen. Ik ken het parcours heel goed. Ik heb er veel op getraind. Ik hoop op een beetje tegenwind. Dat zou voor mij niet slecht zijn, maar dan echt wel een beetje want anders wordt het weer te zwaar.”

Heb je jezelf verrast door de tweede rustdag als leider in te gaan?

“Redelijk. Ik had vertrouwen in het team en mezelf, maar het was al een zware eerste week. Ik moest elke dag hopen op goed gerecupereerde benen en die waren er. Als leider de tweede rustdag ingaan, was niet het scenario dat we vooraf hadden uitgetekend, maar het is natuurlijk beter zo dan al twee of drie minuten achter te staan.”

Het optimisme groeit weer nu je het goed doet, maar er heerst een andere sfeer dan rond de Giro van vorig jaar. Is dat voor jou ook comfortabeler?

“Ik weet echt niet wat er in België gebeurt eigenlijk. Ik bekijk geen kranten en sites.”

Hoe moe of hoe fris ben je nog? Geef jezelf een quotering op 10.

“5,66657 ongeveer. (lacht) Neen serieus, het was een hele zware week, daar ga ik niet over liegen. De rustdag was zeer welkom. Ook omdat de weersomstandigheden best bijzonder waren. Van regen naar koud naar warm. Dat was niet evident om mee om te gaan. Na de tijdrit zal ik mezelf sowieso een 11/10 geven voor vermoeidheid, maar de rit nadien is er normaal eentje voor de sprinters. Hopelijk kan ik daar een halve rustdag van maken. We hebben tenslotte al zo’n 30 uur gekoerst. Dan is het normaal dat je benen zwaarder zijn.”

© BELGA

Je haalt bergop een hoger niveau dan voorheen. Hoe heb je dat weten te bereiken?

“Met een ander type trainingen op andere cols, steile dingen zoals zondag. Ik heb leren wennen aan klimmen waarbij mijn voorwiel bijna tot aan het topje van mijn neus komt. In Alicante vind je dat soort bergjes. Dat waren de dagen op training dat ik mezelf – of mijn coach liever – het meest haatte. Leuk is dat niet, maar het loont wel.”

Het wordt de komende week warmer en ook het coronavirus duikt opnieuw op in het peloton. Zijn dat twee extra rivalen?

“Zo probeer ik er niet naar te kijken of dat kan in je hoofd gaan spelen. We doen alles wat we kunnen om covid te vermijden. Zondag had ik tijdens het losrijden op de rollen zelfs een masker aan omdat er wat fans om me heen stonden. We doen alles zo veilig mogelijk, maar covid blijft iets raars. Het kan komen zonder dat je het merkt. Voor de hitte nemen we zoveel voorzorgsmaatregelen als we kunnen.”

Je staat aan de leiding na week 1. Durf je nu je ambities dan ook bijsturen of ga je nog steeds voor top tien en een rit?

“Neen, ik verander nog niet van doel. In mijn hoofd is dit nog altijd mijn eerste grote ronde. Ik ben een andere renner dan in de Giro van vorig jaar. De top tien en een ritzege heb ik trouwens nog niet op zak. Dat blijft mijn grootste doel, die eerste rit in een grote ronde. Het was leuk om met de klimmers te knokken in die rode trui, maar laat me nu ook maar eens een rit proberen winnen. Misschien wel de tijdrit.”

De rode trui hangt achter je. Neem je ze ook mee naar de kamer en kijk je er vaak naar?

“Phil (de press officer red.) heeft ze hier eigenlijk gehangen. Hij kijkt er liever naar dan ik. (lacht) Hoewel rood zijn kleur niet is want hij is Manchester City-fan. Emotioneel maakt die trui me niet of zo, maar ik ben wel trots dat ik ze mag dragen. Hopelijk kan ik er binnen een paar weken thuis nog naar kijken, maar daarvoor moeten we nog een lange weg afleggen.”